Почти на 400 тысяч рублей оштрафовали продавцов алкоголя в Ижевске

Нарушители продавали алкоголь в неположенное время и несовершеннолетним. Фото: архив редакции

В Ижевске к административной ответственности привлекли владельцев и сотрудников трех торговых точек за нарушения при продаже алкогольной продукции. Общая сумма назначенных штрафов составила 390 тысяч рублей, сообщил в своих соцсетях министр торговли и промышленности Удмуртии Виктор Лашкарев.

Самое крупное наказание – 300 тысяч рублей – получила организация «Вайтфокс» на улице Ленина, 24а. Компанию оштрафовали за нарушение требований розничной торговли алкоголем.

Еще 50 тысяч рублей штрафа назначили продавцу магазина на улице Богдана Хмельницкого, 115 за продажу спиртного несовершеннолетнему покупателю.

Также к ответственности привлекли предпринимателя Феоктистова А.Н., работающего в магазине «Разливное» на улице Малахова, 2. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за реализацию алкоголя в запрещенное время – после 22:00.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один беспилотник сбили в небе над Удмуртией

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы

На второй этап благоустройства «Ива-парка» в Ижевске готовы направить более 90 млн рублей