Небо над Ижевском закрыли в радиусе 200 км из-за угрозы атаки БПЛА 8 мая

Утро 8 мая началось в Удмуртии с экстренных мер безопасности. С 05:40 в республике введен сигнал «Беспилотная опасность», а позже в ряде районов объявили режим «Опасное небо». Об этом в своем канале в MAКС оперативно информирует председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и ЧС Андрей Шуткин.

Под действие сигнала «Опасное небо» попали:

Вавожский район;

Сюмсинский район;

Селтинский район;

Игринский район; Дебесский район; Кезкий район;

Увинский район.

В 06:53 были включены сирены в Ижевске, Воткинске, Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

Также в 06:15 был закрыт аэропорт Ижевска (план «Ковер»). К половине седьмого утра радиус зоны ограничений для полетов был расширен с первоначальных 50 до 200 километров.

Экстренные службы напоминают: при обнаружении беспилотника нельзя паниковать или пытаться его сбить. Главная задача – уйти из зоны прямой видимости. Если вы находитесь в здании, не пользуйтесь лифтом и спуститесь на нижние этажи. Обо всех угрозах незамедлительно сообщайте по номеру 112.

