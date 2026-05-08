В Ижевске из-за угрозы БПЛА с 7:00 остановили общественный транспорт 8 мая

Решение об остановке трамваев, троллейбусов и автобусов принято в связи с введением режима «Опасное небо» на территории города Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

8 мая в Ижевске с семи часов утра в городе полностью замерло движение всего подвижного состава МУП «ИжГЭТ».

Как пояснил в своем канале в мессенджере MAКС председатель Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин, решение об остановке трамваев, троллейбусов и автобусов принято в рамках протоколов режима «Опасное небо».

Власти призывают горожан не поддаваться панике. Если сигнал застал вас в транспорте, следует выйти из него и проследовать в ближайшее укрытие или капитальное здание. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один беспилотник сбили в небе над Удмуртией

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы

На второй этап благоустройства «Ива-парка» в Ижевске готовы направить более 90 млн рублей