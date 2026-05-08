В Ижевске после угрозы БПЛА восстановили движение транспорта 8 мая

Транспорт простоял чуть более часа из-за введения в регионе режима «Опасное небо» Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на работу общественного транспорта в Ижевске, введенные утром 8 мая, сняты. Глава города Дмитрий Чистяков в своем канале в мессенджере MAКС подтвердил, что движение автобусов, троллейбусов и трамваев полностью восстановлено.

Транспорт простоял чуть более часа из-за введения в регионе режима «Опасное небо». Сейчас службы города работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть движение всех маршрутов в привычный график.

