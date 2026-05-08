Сигналы «Опасное небо» и «Беспилотную опасность» отменили в Удмуртии

В Удмуртии отменили режимы «Опасное небо» и «Беспилотная опасность». Об этом в соцсетях сообщил Глава республики Александр Бречалов.
Кроме того, на территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова сняли ограничения на полеты самолетов.
Жителей региона просят соблюдать спокойствие. В случае ЧП – звоните по номеру 112.
