Сигналы «Опасное небо» и «Беспилотную опасность» отменили в Удмуртии

Отбой тревоги Фото: Архив КП.

В Удмуртии отменили режимы «Опасное небо» и «Беспилотная опасность». Об этом в соцсетях сообщил Глава республики Александр Бречалов.

Кроме того, на территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова сняли ограничения на полеты самолетов.

Жителей региона просят соблюдать спокойствие. В случае ЧП – звоните по номеру 112.

