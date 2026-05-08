Квартира в Глазове загорелась из-за оставленного без присмотра чайника на плите

Площадь пожара составила два кв. м. Фото: МЧС Удмуртии

Квартира загорелась на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Кирова в Глазове. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС Удмуртии.

70-летний хозяин квартиры поставил чайник на газовую плиту, отвлекся и уснул. В это время на оставленной без присмотра кухне загорелись пластиковая емкость рядом с плитой, а затем и газовый шланг.

Дым и огонь заметили проходившие мимо дома девушки. Они вызвали пожарных и через домофон предупредили соседей этажом выше.

Когда спасатели вскрыли дверь, хозяин лежал без сознания у порога, – он надышался угарным газом. Мужчину вынесли на улицу и передали врачам скорой.

На кухне пожарные увидели факельное горение из газовой трубы, перекрыли ее и потушили огонь. Площадь пожара составила два кв. м.

