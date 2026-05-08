Вечером 7 мая в центре Ижевска прошла генеральная репетиция Парада Победы. На подготовке к торжественному шествию побывал фотокорреспондент «КП-Ижевск».

Фото: Алексей Филинов

На площадке собрались участники парада разных поколений и профессий: ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, волонтеры, студенты, курсанты, кадеты и школьники образовательных учреждений Ижевска, а также сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии. В репетиции приняли участие представители военно-патриотических клубов и общественных организаций.

Построения отрабатывались в вечернее время: участники выстраивались в колонны, оттачивали шаг и синхронность движений, проходили по маршруту парада. На месте работали организаторы и службы обеспечения порядка.

Репетицию посетил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он наблюдал за ходом подготовки и общался с участниками мероприятия.

Напомним, вечером 7 мая стало известно, что торжественный Парад Победы 9 мая не состоится. Позднее в правительстве Удмуртии пояснили, что прошедшая репетиция фактически и была праздничным парадом.

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы