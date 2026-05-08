Двух жителей Удмуртии подозревают в реабилитации нацизма

Возбуждены уголовные дела Фото: Данил Иванов.

Два жителя Удмуртии подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Так, по версии следствия, 68-летний мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний Завьяловского района, систематически распространял среди других осужденных ложную информацию. Речь идет о заведомо недостоверных фактах, касающихся деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Второй фигурант, проживающий в Увинском районе, привлек внимание правоохранителей своими действиями в интернете. Установлено, что в июне 2025 года он оставил комментарий в открытых группах социальной сети. В своем сообщении мужчина выразил одобрение преступлениям, которые ранее были доказаны и осуждены Международным военным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

