Житель Глазова оформил на сожительницу 24 микрозайма без ее ведома

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде

22-летнего жителя Глазова задержали по подозрению в оформлении микрозаймов на 19-летнюю сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемый с согласия потерпевшей оформил на ее имя займ в микрофинансовой организации. Однако на этом он не остановился и в течение последующих месяцев оформил на девушку, не ставя ее в известность, еще 24 займа на общую сумму 235 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Он может лишиться свободы на два года.

