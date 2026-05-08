Житель Глазова оформил на сожительницу 24 микрозайма без ее ведома

22-летнего жителя Глазова задержали по подозрению в оформлении микрозаймов на 19-летнюю сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.
По версии следствия, в 2025 году подозреваемый с согласия потерпевшей оформил на ее имя займ в микрофинансовой организации. Однако на этом он не остановился и в течение последующих месяцев оформил на девушку, не ставя ее в известность, еще 24 займа на общую сумму 235 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Он может лишиться свободы на два года.
