Возбуждены уголовные дела. Фото: МВД Удмуртии

17-летний студент колледжа в Ижевске задержан по подозрению в угоне автомобилей в Городке Металлургов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии полиции, пьяный молодой человек решил добраться до клуба на автомобиле. Свои попытки он начал с «Лады Приоры», которую владелица по недосмотру оставила незапертой. Парень проник внутрь, завел двигатель, но на выезде с парковки врезался в другое транспортное средство.

Неудача не остановила злоумышленника и в соседнем дворе. Юноша переключился на «Ладу Гранту», однако автомобиль заглох, и подозреваемый ретировался. Неподалеку студент забрался еще в одну открытую «Ладу Калину», но и здесь потерпел неудачу.

Видео: МВД Удмуртии 17-летний житель Ижевска задержан за угон трех автомобилей

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Юношу отпустили под подписку о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до 5 лет.

