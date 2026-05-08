Сильный ветер со скоростью до 18 м/с ожидается в Удмуртии 9 мая

Жителей просят соблюдать меры безопасности

9 мая в некоторых районах Удмуртии прогнозируется усиление северо-западного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона, ссылаясь на данные ЦГМС.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать скорости от 15 до 18 м/с. Кроме того, ожидается пожароопасность лесов и торфяников 4 класса (высокая).

Жителей просят соблюдать меры безопасности и не нарушать особый противопожарный режим.

