Ремонт улицы Нижней начался в Ижевске

Рабочие уложат два слоя асфальта и благоустроят тротуар

8 мая в Ижевске начался ремонт улицы Нижней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Подрядчик ООО «Радонеж Дорожные Конструкции» приведет в порядок участок от улицы Кирова до улицы 7-ой Подлесной протяженностью 970 метров. Рабочие уложат два слоя асфальта и благоустроят тротуар.

Во время ремонта проезд транспорта по участку может быть ограничен. Автомобилистов просят учитывать это при планировании своих маршрутов.

