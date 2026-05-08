Компания в Ижевске выплатит 1 млн рублей компенсации за смерть работника

Мужчина умер от удара током Фото: Алена Селезнева. Перейти в Фотобанк КП

Компанию в Ижевске через суд обязали выплатить компенсацию матери погибшего на работе сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что во время выполнения ремонта сетей электроснабжения сын женщины получил удар током и скончался. Правоохранители заключили, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащей организации безопасности и условий труда на работе.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с работодателя в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проектировщика для обновления набережной имени Зодчего Дудина ищут в Ижевске

Квартира в Глазове загорелась из-за оставленного без присмотра чайника на плите

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы