Четыре человека пострадали в ДТП с бензовозом под Ижевском

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 7 мая на улице Нагорной в селе Завьялово произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Выезжая со второстепенной дороги, 25-летний водитель «Митсубиши Лансер» не пропустил бензовоз «Вольво» с прицепом, который двигался по главной дороге, и врезался в него.

В аварии пострадали водитель легковушки и трое его пассажиров: 26-летний молодой человек и две девушки в возраста 26 и 25 лет. Всех пострадавших с травмами увезли в больницу.

О состоянии здоровья 41-летнего водителя грузовика не говорится.

