НовостиЗдоровье8 мая 2026 13:20

Заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в 1,5 раза в Удмуртии

Случаи заболеваний ГЛПС зафиксировали в 12 районах и трех городах республики
Виола Романова
Природные очаги ГЛПС в Удмуртии остаются активными

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

За первые четыре месяца 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился в 1,49 раза или на 48,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Случаи заболеваний мышиной лихорадкой зафиксировали в 12 районах и трех городах республики. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Вавожском, Киясовском и Игринском районах.

Отмечается, что природные очаги ГЛПС в регионе остаются активными. Чаще всего пострадавшие заражаются от от рыжих полевок, лесных мышей, серых крыс и других грызунов.

