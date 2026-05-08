Заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в 1,5 раза в Удмуртии

Природные очаги ГЛПС в Удмуртии остаются активными Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

За первые четыре месяца 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился в 1,49 раза или на 48,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Случаи заболеваний мышиной лихорадкой зафиксировали в 12 районах и трех городах республики. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Вавожском, Киясовском и Игринском районах.

Отмечается, что природные очаги ГЛПС в регионе остаются активными. Чаще всего пострадавшие заражаются от от рыжих полевок, лесных мышей, серых крыс и других грызунов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проектировщика для обновления набережной имени Зодчего Дудина ищут в Ижевске

Квартира в Глазове загорелась из-за оставленного без присмотра чайника на плите

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы