ТЦ «Аврора Парк» в Ижевске выставили на продажу за 180 млн рублей

В столице Удмуртии ищут покупателя на ТЦ «Аврора Парк».

В Ижевске ищут покупателя на торгово-офисный центр «Аврора Парк». Объявление о продаже появилось на «Авито». Об этом пишет телеграм-канал «Ъ-Удмуртия».

Стоимость объекта оценили в 180 млн рублей. Площадь выставленного на торги ТЦ достигает 4 тысяч квадратных метров. Помещения внутри центра арендуют в том числе федеральные сети: «Ситилинк», «Л’Этуаль», Zolla, «Находка» и другие. Вместе с площадями покупателю достанется парковка, рассчитанная на 300 машиномест.

К слову, это не первая попытка продажи крупных площадей в «Аврора Парк». В сентябре 2025 года компания «М.Видео-Эльдорадо» выставила на продажу 6,3 тысячи собственных кв. м в том же ТЦ почти за 400 млн рублей. В федеральной сети тогда пояснили, что закрывать точку никто не планирует – решение о продаже связано с переходом на гибкую модель управления, предполагающую долгосрочную аренду.

Рынок коммерческой недвижимости в Ижевске сейчас переживает дефицит предложения. Эксперты отмечали заметный рост цен на такие помещения и подчеркивали, что с учетом текущих ставок арендовать площади порой выгоднее, чем покупать. Тем не менее объект в «Аврора Парк» способен заинтересовать московских инвесторов, которые активно скупают арендный бизнес в регионах.

