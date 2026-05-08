Жителя Удмуртии осудили за истязания несовершеннолетнего ребенка

Подсудимый признал вину

Житель Камбарки признан виновным в истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что с сентября по октябрь 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно применял в отношении мальчика в качестве воспитательных мер насильственные действия. Согласно материалам дела, он поднимал ребенка за шею, прижимал к стене, бросал на пол, с силой давил на живот, выливал на голову мальчика остывший чай, после чего этой же пустой кружкой ударил его по голове. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему физическую боль, а также психические и нравственные страдания.

Дело квалифицировали по части второй статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). При вынесении приговора учли обстоятельства дела, личность виновного, признание им вины, а также наличие смягчающих и отягчающих факторов. В итоге суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора Камбарского района Удмуртии и взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

