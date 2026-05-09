Ижевчанин взломал Госуслуги незнакомцев и взял займы на 360 тыс. рублей

Осужденный получил доступ к Госуслугам незнакомых людей с помощью данных об их телефонных номерах

Суд в Ижевске вынес приговор местному жителю, незаконно проникшему в личные кабинеты на портале Госуслуги, сообщила прокуратура Удмуртии. С ноября 2023 по март 2024 года мужчина приобрел у неизвестного продавца данные телефонных номеров потерпевших. Через них он получал доступ к их аккаунтам, получал личную информацию и оформлял микрозаймы на четверых граждан на общую сумму свыше 360 тыс. рублей. Приговор – 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на те же 1 год и 6 месяцев.

