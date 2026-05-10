Более 130 домов Ижевска попадут под отключение горячей воды

С 12 по 25 мая в Ижевске пройдет первый этап нового сезона традиционных гидравлических испытаний теплосетей. По данным «Удмуртских тепловых сетей», в этот период горячую воду отключат более чем в 130 многоквартирных домах.

Полный список адресов домов, где отключат воду:

- Автозаводская, 2А;

- Архитектора С. Макарова, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3;

- Ворошилова, 109А, 111А, 121, 123, 125, 127, 131, 133;

- Воткинское шоссе, 117, 172, 174, 182, 184, 196/1;

- Оружейников, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;

- Салютовская, 27А;

- Спортивная, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 27, 29, 71, 111, 111А;

- Строителя Н. Шишкина 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/10.

- Зенитная, 1, 2А, 3, 5, 7;

- Коммунаров, 214А, 216А, 216Б;

- Красногеройская, 38А, 52, 54, 63Б, 69А, 71 (Университетская, 1 корпус 1), 77;

- Лихвинцева, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72;

- Ломоносова, 2, 4Б, 5, 5Б, 9, 9А,10, 20;

- Советская, 25, 31;

- Удмуртская, 222, 222А, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239 (Университетская, 1 корпус 2);

- Университетская, 1, 6 к. 1, к. 2.

