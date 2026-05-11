Возобновлены авиаперелеты из Ижевска на юг

Полеты возобновят в Сочи, Минеральные воды и Махачкалу

Рейсы выполняются в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу и обратно, сообщает Министерство транспорта России.

Ограничения на пропускную способность и транзит сняты – воздушным движением управляют в обычном режиме.

Напомним, полеты остановили 8 мая после атаки БПЛА на здание центра аэронавигации в Ростове-на-Дону.

