В Удмуртии за ночь ликвидировали 9 пожаров

В период с 7 утра 10 мая до 7 утра 11 мая подразделения пожарной охраны Удмуртии выезжали на тушение 9 техногенных пожаров. Наиболее крупные из них зафиксированы в трёх муниципальных образованиях. Об этом рассказали в МЧС по Удмуртии.

В деревне Оник-Ирым Игринского района пламя охватило заброшенный дом, баню, хозяйственные постройки и кровлю гаража, расположенного на соседнем участке. Общая площадь горения составила 117 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрооборудования в бане.

В поселке Кез Кезского района огонь уничтожил жилой дом, навес под общей шиферной крышей и баню, а также повредил облицовку соседнего строения. Площадь пожара достигла 129,5 кв. м. Предварительная версия – недостатки при монтаже и изготовлении электрооборудования.

В поселке Кизнер Кизнерского района выгорели хозяйственные постройки двухквартирного деревянного дома и автомобиль марки «УАЗ». Общая площадь возгорания – 251 кв. м. Предположительная причина – короткое замыкание в электроцепи на веранде.

Кроме того, в Завьяловском районе в 50 метрах от садоводческого товарищества «Ошмес» произошел ландшафтный пожар. Сухая трава горела на участке площадью 0,034 гектара. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

