Магнитные бури накроют Удмуртию в конце недели

По расчётам ученых, пик геомагнитных возмущений придется на пятницу и субботу. Фото: xras.ru

В воскресенье, 10 мая, на Солнце зафиксировали мощную вспышку. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, событие сопровождалось выбросом гигантского протуберанца размером в несколько миллионов километров.

Источником явления стала новая активная область под номером 4436, которая недавно показалась из-за края солнечного диска. Через несколько дней она окажется прямо напротив Земли.

По оценкам специалистов, этот конкретный выброс едва ли сильно повлияет на нашу планету – область взрыва была направлена в сторону. Облако плазмы может лишь краем задеть Землю, но серьёзных колебаний геомагнитного поля это не вызовет.

Однако активный центр уже произвёл две вспышки, и, по прогнозам физиков, назревает третья. С учетом того, что между событиями проходит примерно трое суток, следующий выброс можно ожидать в среду, 13 мая. К этому моменту область 4436 как раз окажется в зоне прямого воздействия на Землю.

Таким образом, в период с 11 по 14 мая вероятность магнитных бурь оценивается как крайне низкая – не более 12%. Возможны лишь незначительные геомагнитные возмущения (с вероятностью 25%), которые обычно не ощущаются человеком.

А вот в пятницу, 15 мая, и субботу, 16 мая, астрономы прогнозируют магнитные бури. Пока выставлен минимальный уровень – 5 баллов из возможных. Будут ли они слабыми или окажутся сильнее, зависит от реальной мощности и направления третьего выброса.

В воскресенье, 17 мая, геомагнитный фон останется возбуждённым, но шторм, вероятно, начнёт утихать. Стабилизации обстановки учёные не ждут раньше следующего вторника.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Улицу Новоярушкинскую перекроют 13 мая в Ижевске

Не стало профессора УдГУ Александра Шутова

Празднование Дня Победы завершили салютом в Ижевске