Жителя Глазова подозревают в оформлении 24 займов на свою девушку

Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: архив

22-летнего жителя Глазова задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, жертвой преступления стала его 19-летняя девушка.

По версии органов дознания, в 2025 году подозреваемый с согласия сожительницы оформил на ее имя через мобильное приложение кредит в микрофинансовой организации. В дальнейшем он регулярно оформлял микрозаймы по паспортным данным девушки, уже не ставя ее в известность. Деньги он тратил на личные нужды.

«В общей сложности злоумышленник незаконно оформил 24 займа, причинив микрокредитным организациям ущерб на общую сумму 235 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела, фигурант отпущен под подписку о невыезде.

