28-летний житель Ижевска задержан за поджог автомобиля

28-летний житель Ижевска задержан по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии полиции, пьяный мужчина нашел бутылку с бензином и отправился на парковку одного из предприятий города. Там он заметил припаркованный «Шевроле Авео», хозяйка которого работала в ночную смену, облил лобовое стекло жидкостью и поджег его. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до 5 лет.

