Водитель и пассажир питбайка пострадали в ДТП под Ижевском

Питбайк помещен на специализированную стоянку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В ночь на 9 мая дорожная авария произошла на 10 км дороги Ижевск – Малая Пурга в Завьяловском районе, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 18-летний водитель питбайка ОХО, не имевший прав, не справился с управлением. В результате падения мотоцикла сам водитель и его 16-летний пассажир получили травмы.

«Следует отметить, что оба передвигались без мотошлемов. В отношении водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за бесправное вождение», - подчеркнули в ГАИ.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 300 домов остались без газа в поселке под Ижевском

Дело на обвиняемого в смерти пациента врача из Ижевска закрыто после ухода на СВО

6-летний мальчик поджег рулоны сена в Удмуртии