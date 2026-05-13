Слесарь-ремонтник умер на сельхозпредприятии в Удмуртии

ГИТ проводит расследование.

В Удмуртии на рабочем месте умер 55-летний слесарь-ремонтник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.

Инцидент произошел СПК «Мир» Дебесского района. Тело мужчины нашли в кузнице.

Сейчас сотрудники ГИТ устанавливают возможные причины несчастного случая.

