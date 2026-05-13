Бесправник попал в ДТП с пострадавшим и скрылся с места аварии в Удмуртии

Пострадавшего пассажира госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 9 мая на 20-м км автодороги Костино – Камбарка произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В аварии травмы получили он и его 18-летний пассажир, который позднее был госпитализирован.

Отмечается, что молодой человек за рулем не имел водительских прав. Кроме того, после аварии он скрылся с места происшествия. Его нашли сотрудники Госавтоинспекции.

На нарушителя возбудили ряд административных материалов, в том числе за бесправное вождение и оставление места ДТП.

