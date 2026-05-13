Производство в Воткинске загорелось из-за сварочных искр

Пострадавших нет. Фото: МЧС Удмуртии

Днем 8 мая на улице 1 Мая в Воткинске произошел пожар на производстве металлоконструкций. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Возгорание началось во время сварочных работ одного из сотрудников, – искра попала на утеплитель здания. Пожар заметили из окна, когда от горящего и капающего материала загорелась трава рядом со строением. Позже работники осознали, что огонь охватил утеплитель помещения.

Люди пытались потушить пожар самостоятельно, но, поняв, что не справляются, вызвали пожарных. Площадь возгорания составила 246 кв. м. К счастью, никто не пострадал.

За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекут собственника здания и работника, проводившего сварочные работы.

