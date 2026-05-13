НовостиОбщество13 мая 2026 11:30

СК возбудил дело по факту слива отходов с предприятия в ручей в Удмуртии

Жители села Факел пожаловались на несанкционированный слив отходов с местного завода
Виола Романова
Местные жители пожаловались в соцсетях. Фото: СУ СК Удмуртии

Уголовное дело возбудили по факту загрязнения окружающей среды в селе Факел в Игринском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия и информации из соцсетей, стекольный завод несанкционированно сливает промышленные отходы в ручей на улице Кирова. Правоохранители заключили, что это «создают реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей микрорайона, а также негативно влияют на состояние водного объекта и прилегающей территории».

Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

