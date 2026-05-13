Мужчина незаконно выгнал женщину и ребенка из их дома в Удмуртии

Женщина и ребенок вернулись в дом в сопровождении судебных приставов. Фото: УФССП Удмуртии

Судебные приставы помогли жительнице Удмуртии выгнать бывшего сожителя из незаконно занятого им дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Дом принадлежит обратившейся к приставом женщине. Раньше он жила там вместе с 9-летней дочерью и сожителем. Однако затем мужчина выгнал собственницу и девочку из их же дома, а их вещи – выкинул на улицу. Семья была вынуждена снимать жилье.

Вопрос решили в суде, где правосудие встало на сторону законной собственницы. В рамках исполнительного производства пристав уведомил мужчину о необходимости освободить оккупированный дом. Испугавшись последствий своих действий, мужчина, наконец, съехал. В сопровождении судебных приставов женщина и ребенок смогли вернуться в свой дом.

