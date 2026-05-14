Мужчину осудят в Удмуртии за попытку продать 600 кг маковой соломы

В суд направлено уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Удмуртии в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте-сентябре 2025 года обвиняемый купил свыше 600 кг маковой соломы. Наркосодержащее растение он разместил на арендованном складе в Ижевске, где расфасовал для дальнейшей продажи.

Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Запрещенные вещества изъяли.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд.

