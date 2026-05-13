Газоснабжение поселка под Ижевском планируют восстановить 14 мая

Дома жителей успели остыть. Фото: АО «Газпром газораспределение Ижевск»

Жители более 300 домов коттеджном поселке «Русь» остаются без газоснабжения и, как следствие, без тепла и горячей воды. Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Ижевск», специалисты заменили поврежденный участок трубы, однако голубое топливо в дома еще не вернулось.

«Сегодня, 13 мая, аварийные бригады проведут опрессовку газопровода. Если не будет выявлено повреждений в газовых сетях, то завтра специалисты газораспределительной организации заполнят трубу газом и приступят к повторным пускам домовладений по мере готовности потребителей», – заявили в компании.

По словам местных жителей утечку обнаружили еще 6 мая, после чего газоснабжение было прервано. Дома жителей успели остыть, готовить и греть воду приходится при помощи электроприборов. Комиссию по ЧП в администрации района создали лишь 9 мая.

