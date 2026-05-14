Удмуртия вошла в топ-3 регионов России по опасности хантавируса – ТАСС

Эксперты предупреждают: Удмуртия остается природным очагом хантавируса, вызывающего поражение почек.

Удмуртия попала в список регионов с наиболее активными природными очагами хантавируса. Об этом изданию ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, наряду с Башкирией и Пензенской областью, наша республика остается зоной повышенного внимания для санитарных служб.

Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что хантавирусы проявляют себя по-разному в зависимости от географии. Если в США вирус чаще поражает легкие и сердце, то для России и Европы характерен другой тип течения болезни – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе часто называют «мышиной лихорадкой».

Напомним, Удмуртия ежегодно входит в число лидеров по заболеваемости ГЛПС. Заражение обычно происходит при контакте с выделениями лесных грызунов – например, во время уборки на даче, работы в лесу или употребления загрязненных продуктов. Врачи рекомендуют использовать респираторы при уборке пыльных помещений и тщательно мыть руки после посещения природы.

