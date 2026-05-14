В Ижевске припаркованная у мусорных баков иномарка пострадала от пожара

Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Ночь с 13 на 14 мая выдалась неспокойной для пожарных расчетов республики. Всего за сутки спасатели выезжали на четыре вызова, одним из них стало происшествие на улице Удмуртской в Ижевске.

На площадке для сбора крупногабаритных отходов вспыхнул мусор, в том числе старые автомобильные покрышки. Огонь и высокая температура быстро распространились на площади 2,1 кв. м. К несчастью, вплотную к контейнерам был припаркован автомобиль «Рено Сандеро». Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако огонь успел серьезно повредить задние фары иномарки.

Всего же за минувшие сутки (с 13 на 14 мая) пожарные подразделения республики выезжали на четыре вызова:

В Сарапульском районе вблизи села Яромаска тушили почти гектар сухой травы на полях.

В Каракулинском районе (д. Малые Калмаши) на открытой территории горел мусор на площади 330 кв. м.

В Ижевске на улице Вадима Сивкова произошло возгорание на балконе четвертого этажа.

Во всех случаях основной версией пожаров остается человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

19-летний ижевчанин угнал мотоцикл из пункта проката

Часть Устиновского района Ижевска осталась без света

Короткое замыкание произошло в стоматологии Ижевска