Покупатель бросил ведро с краской в лицо продавца магазина в Удмуртии

Продавец хозяйственного магазина «Садовод № 1» в Удмуртии получила тяжелую травму носа во время рабочей смены. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.
Инцидент произошел 6 мая. Покупатель магазина бросил в лицо женщины ведро с краской.
«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве», – пояснили в ведомстве.
Сейчас сотрудники ГИТ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
