Ремонт улицы Воровского начался в Ижевске

В Ижевске начался ремонт улицы Воровского. Об этом ВКонтакте сообщил Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.
Сейчас рабочие демонтируют бордюры. В дальнейшем на участке уложат два новых слоя асфальта, каждый из которых составит в толщину 7 см.
«Здесь ходит общественный транспорт, покрытие давно нуждалось в ремонте», – отметил мэр.
Одновременно с этим работы ведутся еще на нескольких улицах. Так, подрядчик приступил к обновлению улиц Гагарина, Олега Кошевого, Московской, Шевченко, Кирпичной и Нижней. Ремонт в переулке Ястребовском уже завершается, – дорожники перешли от благоустройства проезжей части к тротуару.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новую туббольницу в Удмуртии введут в эксплуатацию до конца 2026 года
19-летний ижевчанин угнал мотоцикл из пункта проката
Короткое замыкание произошло в стоматологии Ижевска