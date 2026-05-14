Ремонт улицы Воровского начался в Ижевске

Рабочие демонтируют бордюры. Фото: vk.com/d_a_chistyakov

В Ижевске начался ремонт улицы Воровского. Об этом ВКонтакте сообщил Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Сейчас рабочие демонтируют бордюры. В дальнейшем на участке уложат два новых слоя асфальта, каждый из которых составит в толщину 7 см.

«Здесь ходит общественный транспорт, покрытие давно нуждалось в ремонте», – отметил мэр.

Одновременно с этим работы ведутся еще на нескольких улицах. Так, подрядчик приступил к обновлению улиц Гагарина, Олега Кошевого, Московской, Шевченко, Кирпичной и Нижней. Ремонт в переулке Ястребовском уже завершается, – дорожники перешли от благоустройства проезжей части к тротуару.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новую туббольницу в Удмуртии введут в эксплуатацию до конца 2026 года

19-летний ижевчанин угнал мотоцикл из пункта проката

Короткое замыкание произошло в стоматологии Ижевска