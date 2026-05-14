Житель Можги задержан за мошенничество с продажей водительских прав

Возбуждено уголовное дело

38-летний житель Можги задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемый узнал, что потерпевшего лишили водительского удостоверения и предложил ему за деньги помочь с получением нового. Мужчина согласился и передал аферисту 160 тысяч рублей, однако обещанного документа так и не получил.

Уголовное дело квалифицировали по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

