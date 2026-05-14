Пенсионера из Удмуртии задержали за незаконную рубку деревьев на 200 тыс. рублей

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Фото: МВД Удмуртии

67-летний житель Кезского района задержан по подозрению в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По данным полиции, в апреле 2026 года мужчина, игнорируя необходимость получения лицензии, срубил на территории сельской администрации 9 берез и 7 осин. Сумма причиненного ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аномальная жара прогнозируется в Удмуртии

Новую туббольницу в Удмуртии введут в эксплуатацию до конца 2026 года

19-летний ижевчанин угнал мотоцикл из пункта проката