Мужчину осудили за демонстрацию экстремистских тату в колонии в Удмуртии

Мужчину приговорили к условному сроку

В Увинском районе суд вынес приговор 52-летнему мужчине, обвиняемому в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Удмуртии.

Как установили следствие и суд, в марте 2026 года осужденный, находясь в исправительном учреждении на территории Увинского района, показывал другим заключенным татуировки с символикой запрещенной экстремистской организации.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев.

