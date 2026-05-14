Жители Удмуртии смогут выбрать имя новой электричке Ижевск – Казань

Поезда составлены из современных вагонов. Фото: Роман Ефимов

В Удмуртии стартовало голосование по выбору имени для нового электропоезда, который вышел на маршрут Ижевск – Казань, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

На выбор представлено три «пернатых» вариант на удмуртском языке: тюрагай – жаворонок, тури – журавль, тылобурдо – птица.

Голосование продлится 10 дней на портале государственных услуг.

Запуск двух электропоездов нового поколения ЭП3Д по маршруту Ижевск – Казань состоялся 13 мая.

