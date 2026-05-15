Отгрузки лесопродукции из Удмуртии в Казахстан выросли в 8 раз

Последнюю партию лесопродукции экспортировали 12 мая

С начала 2026 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 20,66 тыс. кубометров лесопродукции. Это 8 раз превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Последнюю партию лесопродукции объемом 0,208 тысячи кубометров отправили 12 мая. В ходе досмотра специалисты отобрали образцы и отправили на исследования в лабораторию, – карантинных вредных организмов не обнаружили.

