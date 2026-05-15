Гороскоп на 16 мая: Львы соберут овации, а Девы найдут старую заначку

Иногда молчание громче любых слов. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на субботу для всех знаков.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Ваша суббота может начаться с неожиданного желания сорваться с места и отправиться в небольшое путешествие. Возможно, прогулка по лесу подарит вам тот самый заряд бодрости, которого не хватало всю неделю. В личных отношениях вероятна вспышка страсти, если вы решите устроить сюрприз для своей второй половинки. Направьте избыток энергии в мирное русло, например, займитесь благоустройством придомовой территории или активными играми на свежем воздухе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вы захотите провести утро за долгим завтраком, изучая новые рецепты в интернете. В финансовых вопросах возможна легкая неразбериха, поэтому проверяйте сдачу, не отходя от кассы. Отношения с близкими будут теплыми, если вы проявите терпение к их маленьким слабостям. Не исключено, что вам захочется обновить кухонный текстиль или купить красивую посуду.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вы решитесь на спонтанный поход в парикмахерскую или купите аксессуар, который кардинально изменит ваш стиль. В общении с друзьями может возникнуть небольшое недопонимание из-за неверно понятой шутки в общем чате. Финансовая ситуация позволит потратиться на билеты в кино или на концерт местной группы. Вероятно, вы получите массу комплиментов от случайных прохожих во время прогулки по набережной.

Рак (22 июня – 22 июля)

В отношениях с партнером наступит период нежности, если вы решите обсудить общие теплые воспоминания. Финансовые траты могут быть связаны с покупкой товаров для дома или сада. Будьте внимательны при работе с землей или растениями, используйте перчатки, чтобы избежать мелких повреждений. Не исключено, что вам захочется приготовить сложное блюдо по рецепту из старой поваренной книги. Ваше настроение может стать немного меланхоличным во второй половине дня, но поддержка близких быстро вернет улыбку.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вы будете чувствовать потребность в самовыражении и внимании со стороны публики. В личной жизни вероятен приятный сюрприз, связанный с признанием ваших талантов. Ваше самочувствие будет отличным, если вы проведете больше времени на солнце и свежем воздухе. Не исключено, что вам захочется сменить интерьер в своей комнате, добавив в него больше ярких красок.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Финансовая ситуация может порадовать находкой давно забытой суммы в кармане старой куртки. Вам захочется заняться рукоделием или мелким ремонтом вещей, которые давно этого ждали. Будьте аккуратны с бытовой техникой, не перегружайте сеть одновременным включением мощных приборов. Посещение книжного магазина или библиотеки подарит вам массу приятных мгновений.

Весы (23 сентября – 23 октября)

Утро начнется с желания обновить домашнюю обстановку, например, купить новые шторы или комнатное растение. В личных отношениях возможен период романтического подъема, если вы решитесь на откровенное признание в своих чувствах. Будьте осторожны при выборе новых косметических средств, возможна повышенная чувствительность кожи. Постарайтесь окружить себя приятными ароматами и звуками – это поможет восстановить внутренний ресурс быстрее любого сна.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Эта суббота может стать днем погружения в свои скрытые интересы или мистические хобби. Возможно, вы захотите провести время за изучением психологической литературы или разбором старых тайн своей семьи. В личных отношениях вероятна проверка на доверие, когда важно сохранить спокойствие. Будьте аккуратны при обращении с огнем, будь то свечи в доме или костер на даче. Не исключено, что вы почувствуете сильное притяжение к человеку, который раньше казался вам просто знакомым.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В личной жизни возможен всплеск интереса к человеку, который разделяет ваши взгляды на путешествия и свободу. Будьте внимательны к своим вещам в людных местах, особенно к телефону и ключам. Не исключено, что вы получите приглашение на мероприятие, которое потребует от вас умения поддержать любую беседу. Не пытайтесь угодить всем сразу – выберите ту компанию, где вы можете быть собой, не оглядываясь на чужое мнение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Этот день склоняет вас к тому, чтобы заняться укреплением фундамента своих личных отношений и быта. В личной жизни наступает время для серьезных разговоров о совместном будущем, но без лишнего пафоса. Финансовая ситуация позволит приобрести качественную вещь для дома, которая прослужит долгие годы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вы проведете много времени в интернете, изучая необычные факты или общаясь с людьми со всего мира. Будьте аккуратны с гаджетами, велика вероятность пролить на них жидкость. Не исключено, что вы станете участником интересного флешмоба или городского квеста. Ваше мышление будет работать на опережение, позволяя находить ответы на сложные жизненные вопросы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вы будете особенно чувствительны к атмосфере вокруг, поэтому выбирайте для отдыха самые спокойные места города. В личных отношениях вероятен период глубокого взаимопонимания, когда слова становятся лишними. Финансовая ситуация может быть связана с получением небольшого, но приятного возврата денег или подарка. Избегайте шумных мест и суеты – ваша сила восстанавливается через покой и созерцание прекрасного.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за повреждения плотины в Можге подтоплены территории 15 домов

Жителя Ижевска арестовали за склонение подростка к употреблению наркотиков

Предприятие в Удмуртии выплатит работнику 1 млн рублей компенсации за травму