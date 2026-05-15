Мужчина попал в больницу после пожара под Ижевском

Фото: Мария Бакланова.
14 мая на улице Каштановой в селе Завьялово произошел пожар, загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания силового кабеля. Сгорели кровля и веранда дома, также огонь повредил внутреннюю отделку дома и автомобиль «Хонда Аккорд». Общая площадь пожара – 48 кв. м.
На пожаре пострадал 43-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.
