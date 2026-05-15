Суд взыскал с УК в Ижевске материальный ущерб за поврежденный автомобиль

Суд оценил нанесенный урон в 290 тысяч рублей

В Ижевске суд обязал управляющую компанию возместить материальный ущерб владельцу поврежденного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Удмуртии.

Инцидент произошел в результате схода снега с крыши дома. Под тяжестью наледи пострадала «Лада», принадлежавшая местному жителю. У автомобиля обнаружили вмятины на крыше и разбитое стекло задней двери. Суд оценил нанесенный урон в 290 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснил срок, отведенный на добровольное погашение задолженности. Более того, руководство компании предупредили об уголовной ответственности по части второй статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Принятые меры возымели действие, – материальный ущерб был перечислен пострадавшему в полном объеме.

