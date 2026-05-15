Присяжные признали жительницу Воткинска виновной в убийстве сожителя

Обсуждение вердикта заняло более трех часов

Суд вынес приговор 34-летней жительнице Воткинска, признанной виновной в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Как установлено в ходе разбирательства, в сентябре 2024 года женщина находилась дома вместе со своим сожителем. Между ними произошел конфликт, во время которого подсудимая нанесла мужчине один удар ножом в грудь. От полученного ранения он вскоре скончался на месте.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей – это был первый подобный процесс в Воткинском районном суде. Коллегия из шести человек изучила показания свидетелей, заключения экспертов и другие материалы, а обсуждение вердикта заняло более трех часов.

7 апреля 2026 года присяжные признали женщину виновной, при этом сочли возможным проявить снисхождение.

14 мая суд назначил подсудимой наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

