Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 12:00

Жительница Удмуртии получила условный срок за истязание 13-летнего сына

Женщина наносила мальчику побои и выгоняла зимой на улицу без теплой одежды
Виола Романова
Женщина признала вину

Женщина признала вину

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал 41-летнюю женщину из села Алнаши виновной в истязании малолетнего сына и жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что с сентября по декабрь 2025 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорбляла своего 13-летнего сына и наносила ему побои. Кроме того, в зимнее время женщина выгоняла мальчика из дома без теплой одежды, закрывая за собой дверь.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину в совершенных преступлениях. Ее действия квалифицировали по части второй статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением).

Суд учел личность подсудимой, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Женщине назначили наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Глазове

Дело экс-главврача и главной медсестры онкодиспансера Ижевска направили в суд

Центр Ижевска перекроют 16 мая