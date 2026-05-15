Сварщик из Удмуртии выиграл более 9 млн рублей в лотерею

Победитель и его счастливый билет. Фото: «Столото»

Житель Удмуртии Олег В. выиграл в лотерею более 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Находился на вахте, и в конце рабочего дня купил три билета: в двух выбрал автоматическую комбинацию, а в третьем самостоятельно отметил числа. Именно последний билет и оказался счастливым», – отметил победитель.

Олег трудится сварщиком вахтовым методом в нефтедобывающей сфере. Параллельно он владеет небольшим сварочным производством. Выигранные деньги мужчина планирует потратить на здоровье и путешествия по России.

Это не первый успех жителя Удмуртии – ранее он уже выигрывал в лотерею 500 тысяч рублей. По словам Олега, оба выигрыша вдохновили его продолжать участие в розыгрышах.

