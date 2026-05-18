Двух погибших на СВО рядовых похоронили в Удмуртии

Фото: Данил Иванов.
17 мая в Удмуртии похоронили двух погибших на СВО военнослужащих – Алексея С. из Селтинского района и Артура К. из Малопургинского. Об этом ВКонаткте сообщили Главы муниципалитетов Василий Протопопов и Александр Деев.
Оба мужчины служили в звании рядовых. Родные и близкие проводили бойцов в последний путь со всеми воинскими почестями.
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил семья соболезнования.
