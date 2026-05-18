СК организовал проверку по факту гибели двух людей на пожаре в Удмуртии

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Фото: СУ СК Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в жилом доме в деревне Унтем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 18 мая. Огонь уничтожил деревянный жилой дом с крыльцом и надворными постройками, а также повредил баню и дровяник на площади 168 кв. м. После тушения на месте пожара нашли тела 64-летней женщины и 60-летнего мужчины. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электрооборудования.

Проверку проводят по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов

Мотоциклист погиб в ДТП с железнодорожным поездом в Удмуртии

Бытовка загорелась в Ижевске из-за самовозгорания пропитанной в краске ветоши