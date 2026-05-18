Тонущего мужчину спасли на пруду в Воткинске

В Воткинске спасли тонущего мужчину. Фото: Госкомитет по делам ГО и ЧС по Удмуртии

16 мая в акватории пруда Воткинска едва не утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Спасателей вызвали прохожие, которые заметили человека в воде. Дежурная смена поисково-спасательной службы выехала на место и подняла его на борт.

Выяснилось, что мужчина был пьян. По прибытию на берег его передали бригаде скорой помощи.

